Le Diamant, le dimanche 23 janvier à 20:00

Pendant une heure, (de 20H à 21 h) l ‘invitation à » aimer encore et toujours » pousse à s’interroger sur les différentes formes d’amour, souvent sujettes à l’inconstance. Dès lors il y a lieu de les confronter à l’Agapê, cette forme d’amour supérieure pour comprendre leurs faiblesses et trouver les remèdes. Les textes proposés constituent un corpus varié . Quant à la forme, prose et poèmes accompagnés à la guitare, chansons, sont l’occasion d’instaurer subtilement l’échange avec le public (questions-Qcm-etc), l’objectif étant aussi d’expérimenter le » plaisir de lire. C[_**oncert poético-musical**_](https://www.facebook.com/trobadoracreole)

Une soirée pour faire découvrir l'amour dans tous ses états à travers les textes et la musique

