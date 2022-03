CONCERT “POÈTES ET COMPOSITEURS INTEMPORELS” Orée d’Anjou Orée d'Anjou Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

CONCERT "POÈTES ET COMPOSITEURS INTEMPORELS" Théâtre Saint Pierre LIRE Orée d'Anjou

2022-04-09 20:30:00 – 2022-04-09 22:00:00

Orée d’Anjou Maine-et-Loire Orée d’Anjou Pour célébrer les 500 ans de la naissance de Joachim du Bellay, Les Amis du Petit Lyré ont concocté un programme riche en conférences, animations et spectacles autour de la Renaissance et de notre illustre poète angevin. Violoniste-concertiste de la nouvelle génération, François Pineau-Benois, est un enfant du pays. A travers sa musique, il rendra hommage à deux illustres personnages historiques et intemporels, le poète, Joachim du Bellay et le compositeur, Jean-Sébastien Bach. Billetterie sur place. 2022 célèbre les 500 ans de la naissance du poète Joachim du Bellay ! amispetitlyre@gmail.com +33 6 72 45 72 00 https://museejoachimdubellay.com/ Pour célébrer les 500 ans de la naissance de Joachim du Bellay, Les Amis du Petit Lyré ont concocté un programme riche en conférences, animations et spectacles autour de la Renaissance et de notre illustre poète angevin. Violoniste-concertiste de la nouvelle génération, François Pineau-Benois, est un enfant du pays. A travers sa musique, il rendra hommage à deux illustres personnages historiques et intemporels, le poète, Joachim du Bellay et le compositeur, Jean-Sébastien Bach. Billetterie sur place. Théâtre Saint Pierre LIRE Orée d’Anjou

