Séméac 65600 En écho au 24ème Printemps des Poètes, le Choeur OPUS:65 de Séméac propose, au seuil de l’été, un concert de chansons harmonisées où se rencontrent musiciens, poètes, et musiciens-poètes. Une fête de beaux textes et de musiques subtiles : Apollinaire, Aragon, Barbara, Brassens, Jeanne Cherhal, Léo Ferré, Machaut, Vian, et d’autres, en polyphonie, ou à l’unisson avec piano et accordéon. claude.tarbes@wanadoo.fr https://www.facebook.com/choeursemeac/ SEMEAC 51 rue de la République Séméac

