Concert « poésie et chansons », 12 mars 2023, Bélaye

2023-03-12 16:00:00

Lot Bélaye 10 EUR Sandra Calderan, comédienne et metteuse en scène, écrit depuis longtemps de la poésie, de la poésie féministe et engagée, à dire, à entendre, à vivre. Marie Fortuit, comédienne, metteuse en scène et musicienne interprète en s’accompagnant à la guitare ou au piano, des chansons d’Anne Sylvestre dont les mots entrent en résonnance avec les mots de Sandra Calderan. guitare

