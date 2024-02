Concert « Poésie à l’improviste » Place du 19 mars 1962 Le Bugue, samedi 17 février 2024.

20h30. À l’occasion de la venue de Fabrice Charles en Dordogne, la proposition d’un concert à l’improviste a émergé. Les musiciens présents sont tous des habitués d’une pratique de l’improvisation. 5€ ou plus.

À l’occasion de la venue de Fabrice Charles en Dordogne, la proposition d’un concert à l’improviste a émergé. La mairie du Bugue a accueillie cette proposition. Les musiciens présents sont tous des habitués d’une scène et d’une pratique de l’improvisation, d’un jeu sans concession avec le moment présent. Un jeu instrumental et vocal (d)étonnant, avec incises textuelles fragmentaires.

Doneda, Maaímura, Delizée et Fabbiani travaillent depuis un an sur des poèmes dits de Inna Maaímura entre voix, sons et musiques instantanés ; ils fabriquent ensemble ce nouvel ovni périgourdin-mongol, le quattuor ÖNÖÖ

Trombone Fabrice Charles, Clarinette basse Gérard Fabbiani, Saxophone soprano Michel Doneda, Vois Sophie Délizée, Voix/texte Inna Maaimeera. EUR.

Place du 19 mars 1962 Médiathèque Gérard Fayolle

Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

