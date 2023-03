Concert POESIA Veules-les-Roses Veules-les-Roses Catégories d’Évènement: Seine-Maritime

Seine-Maritime Veules-les-Roses Chnasons et guitare flamenca.

Eddy Maucourt chante Paco Ibanez.

A l’église de veules les Roses à 20h30.

Participation 10€, gratuit/-12 ans. +33 6 75 68 46 92 Veules-les-Roses

