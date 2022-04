CONCERT ¡ POESÍA ! Guérande, 1 juillet 2022, Guérande.

CONCERT ¡ POESÍA ! place Saint-Aubin Collégiale Saint-Aubin Guérande

2022-07-01 21:00:00 – 2022-07-01 place Saint-Aubin Collégiale Saint-Aubin

Guérande Loire-Atlantique

Chansons et guitare espagnole.

Une soirée poétique et musicale proposée par Eddy Maucourt, chanteur et guitariste, pour un voyage auprès des plus grands poètes espagnols, de Federico Garcia Lorca à Antonio Machado mis en chansons par le chanteur engagé Paco Ibañez depuis les années 60.

emaucourt@laposte.net +33 6 75 68 46 92 https://www.poesia-concert.com/

