Concert ¡ Poesía ! Eddy Maucourt chante Paco Ibañez Place René Soubelet Urrugne, mercredi 21 août 2024.

Le chanteur Eddy Maucourt vous chantera les plus belles chansons de Paco Ibañez.

¡ Poesía ! vous emmène pour un voyage poétique et poignant grâce à la voix puissante et la guitare virtuose d’Eddy Maucourt accordées à la magnifique acoustique de l’église Saint-Vincent. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-21 21:00:00

fin : 2024-08-21

Place René Soubelet Eglise Saint Vincent

Urrugne 64122 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

