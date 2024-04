Concert ¡ Poesia ! Eddy Maucourt chante Paco Ibañez Rue du Maréchal Juin La Turballe, vendredi 6 septembre 2024.

​Le chanteur et guitariste Eddy Maucourt vous emmène pour un voyage poétique et poignant auprès des plus belles chansons de Paco Ibañez, dit « la voix de l’Espagne ». Accompagné à la guitare flamenca il chantera les poèmes de Garcia Lorca et des plus grands poètes espagnols mis en chanson par le pacifiste Paco Ibañez. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-06 21:00:00

fin : 2024-09-06 22:30:00

Rue du Maréchal Juin Eglise Sainte-Anne

La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire emaucourt@laposte.net

