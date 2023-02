Concert ¡ Poesía ! – Eddy Maucourt chante Paco Ibañez. Eglise St Jacques, 28 avril 2023, Le Tréport .

Concert ¡ Poesía ! – Eddy Maucourt chante Paco Ibañez.

4 Place de l’Église Eglise St Jacques Le Tréport Seine-Maritime Eglise St Jacques 4 Place de l’Église

2023-04-28 – 2023-04-28

Eglise St Jacques 4 Place de l’Église

Le Tréport

Seine-Maritime

Chansons et guitare espagnole.

Une soirée poétique et musicale proposée par Eddy Maucourt, chanteur et guitariste, pour un voyage auprès des plus grands poètes espagnols, de Federico Garcia Lorca à Antonio Machado mis en chansons par le chanteur engagé Paco Ibañez depuis les années 60.

Chansons et guitare espagnole.

Une soirée poétique et musicale proposée par Eddy Maucourt, chanteur et guitariste, pour un voyage auprès des plus grands poètes espagnols, de Federico Garcia Lorca à Antonio Machado mis en chansons par le chanteur engagé Paco Ibañez depuis les années 60.

emaucourt@laposte.net +33 6 75 68 46 92

Eglise St Jacques 4 Place de l’Église Le Tréport

dernière mise à jour : 2023-02-02 par