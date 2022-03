Concert ¡ Poesía ! Collégiale Saint-Aubin 44350 Guerande, 1 juillet 2022, Guérande.

Concert ¡ Poesía !

Collégiale Saint-Aubin 44350 Guerande, le vendredi 1 juillet à 21:00

Chansons et guitare espagnole. Une soirée poétique et musicale proposée par Eddy Maucourt, chanteur et guitariste, pour un voyage auprès des plus grands poètes espagnols, de Federico Garcia Lorca à Antonio Machado mis en chansons par le chanteur engagé Paco Ibañez depuis les années 60.

