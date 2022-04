CONCERT – POEMES A LOU Béziers Béziers Catégories d’évènement: Béziers

Hérault

CONCERT – POEMES A LOU Béziers, 17 avril 2022, Béziers. CONCERT – POEMES A LOU Béziers

2022-04-17 – 2022-04-17

Béziers Hérault EUR 10 15 Sous la direction de Joël Suhubiette, l’atelier vocal “Les Éléments” propose le concert “Poèmes à Lou”.

Cantate pour chœur mixte, piano et percussions, d’après les “Poèmes à Lou” de Guillaume Apollinaire.

Concert organisé avec le concours de la ville de Béziers.

Béziers

