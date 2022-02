Concert Poèmes à la nuit Bouxwiller Bouxwiller Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Œuvres de J.S., C.P.E., W.F. Bach et J-G. Müthel. Ensemble HORTUS MUSICALIS Éloïse Tréand et René Schirrer, comédiens Jean-Luc Iffrig, clavicorde Marie-Salomé Iffrig, scénographie Le concert se propose d'associer des poèmes de Rainer-Maria Rilke à la musique pour clavicorde dans une ambiance feutrée entre ombre et lumière. Entrée libre – plateau L'âge d'or de la musique au clavicorde et la poésie de Rainer Maria Rilke. +33 3 88 70 79 32

