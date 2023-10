Concert Pluri’elles – Une histoire de choeurs Catégorie d’Évènement: ile de france Concert Pluri’elles – Une histoire de choeurs, 3 novembre 2023, . Le vendredi 03 novembre 2023

de 20h30 à 22h00

.Tout public. gratuit

Le Choeur de Chambre de l’Ile de France et l’Ensemble vocal féminin Aliénor de Bordeaux dirigés par Jean-Sébastien Veysseyre et Paul-Marcel Nardi s’unissent pour donner ce concert « pluri’elles » Au programme des oeuvres sacrées et profanes de Susan Borwick, David Lang, Isabella Leonarda, Jake Runestad, Xabier Sarasola, Caroline Shaw, Eva Ugalde, Pärt Uusberg… Chapelle Notre-Dame des Anges

102bis rue de Vaugirard – Paris 6ème

Métro Saint-Placide Contact :

Une histoire de choeurs Détails Catégorie d’Évènement: ile de france Autres Departement Paris Lieu Ville latitude longitude 48.856578,2.351828

Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//