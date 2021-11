Montélimar Montélimar Drôme, Montélimar Concert: Pluie Montélimar Montélimar Catégories d’évènement: Drôme

Montélimar

Concert: Pluie Conservatoire intercommunal Montélimar-Agglomération 5 rue Bouverie Montélimar

2021-12-14 20:30:00 – 22:30:00

Montélimar Drôme Montélimar Violon (Katia Darisio) et électroacoustique (Bertrand Merlier)

Dans le cadre des rencontres culturelles Itinérance[s].

Réservation au 04 75 00 77 50 conservatoire@montelimar-agglo.fr +33 4 75 00 77 50

