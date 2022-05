Concert Plucked N’Dance Riotord Riotord Catégories d’évènement: Haute-Loire

Riotord

Concert Plucked N'Dance Riotord, 27 août 2022, Riotord.

2022-08-27

Riotord Haute-Loire Riotord EUR 20h30, église concert Plucked N’Dance, duo de clavecin / piano.

Edouard Ferlet (nommé aux victoires du jazz), et Violaine Cochard associent leur talent pour un concert d’exception. tourisme@paysdemontfaucon.fr +33 4 71 59 95 73 https://hautpaysduvelay-tourisme.fr/ Place de l’Eglise Eglise Riotord

