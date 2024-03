Concert Plouha, dimanche 14 avril 2024.

Concert Plouha Côtes-d’Armor

L’association humanitaire Marie-Colette invite Christian Dax et Dominique Babilotte, le premier chante Jean Ferrat et le second Pierre Perret. A la Salle Hermine. Réservation au 02 96 65 30 78 ou par sms sur le 06 80 62 18 92. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-14 14:45:00

fin : 2024-04-14 17:00:00

Avenue Laënnec

Plouha 22580 Côtes-d’Armor Bretagne marc.boulbin@orange.fr

