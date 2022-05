Concert plein air : L’Affaire Capucine Parc du Poutyl, 7 juillet 2022, Olivet.

Concert plein air : L’Affaire Capucine

Parc du Poutyl, le jeudi 7 juillet à 17:30

Une voix envoûtante, des textes remplis de drôles de personnages qui se posent des questions plus farfelues les unes que les autres… L’Affaire Capucine nous plonge dans un univers féérique et hors du temps. Un monde où se côtoient chansons atypiques, fantasques et oniriques, qu’Aurélie Laurence, chimeriste tout terrain, parcoure avec audace et élégance. En partenariat avec Les Bains Douches et la Mairie d’Olivet.

Entrée libre

Chanson onirique et fantasque

Parc du Poutyl Olivet Olivet Loiret



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-07T17:30:00 2022-07-07T19:30:00