Concert plein air : Jazz en fête MJC d’Olivet – Le Moulin de la Vapeur Olivet Catégories d’évènement: Loiret

Olivet

Concert plein air : Jazz en fête MJC d’Olivet – Le Moulin de la Vapeur, 10 juin 2022, Olivet. Concert plein air : Jazz en fête

MJC d’Olivet – Le Moulin de la Vapeur, le vendredi 10 juin à 18:30

Profitez d’un concert en plein air pour fêter la fin de la saison de la MJC d’Olivet ! Le concert est proposé par les ateliers Jazz Impro, dirigés par Baptiste Dubreuil, animateur depuis 2003. Vous aurez le plaisir découter trois groupes au répertoire varié qui oscille entre le jazz des années 50 et le jazz plus moderne de Steve Coleman, Carla Bley, Keith Jarrett ou encore Dave Holland.

Entrée libre

Profitez d’un concert en plein air pour fêter la fin de la saison de la MJC d’Olivet ! MJC d’Olivet – Le Moulin de la Vapeur 127 rue Marcel belot 45160 Olivet Olivet Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-10T18:30:00 2022-06-10T20:30:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Olivet Autres Lieu MJC d'Olivet - Le Moulin de la Vapeur Adresse 127 rue Marcel belot 45160 Olivet Ville Olivet lieuville MJC d'Olivet - Le Moulin de la Vapeur Olivet Departement Loiret

MJC d'Olivet - Le Moulin de la Vapeur Olivet Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/olivet/

Concert plein air : Jazz en fête MJC d’Olivet – Le Moulin de la Vapeur 2022-06-10 was last modified: by Concert plein air : Jazz en fête MJC d’Olivet – Le Moulin de la Vapeur MJC d'Olivet - Le Moulin de la Vapeur 10 juin 2022 MJC d'Olivet - Le Moulin de la Vapeur Olivet Olivet

Olivet Loiret