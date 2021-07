Vire Normandie Vire Normandie Calvados, Vire Normandie Concert : « Pléiade sous les pommiers » à Vire Vire Normandie Vire Normandie Catégories d’évènement: Calvados

Concert : « Pléiade sous les pommiers » à Vire 2021-07-04 18:30:00 18:30:00 – 2021-07-04 19:30:00 19:30:00 Musée de Vire 2 Place Sainte-Anne
Vire Normandie Calvados

Venez assister aux festivités de la réouverture du musée ! Quoi de mieux qu'un concert pour clôturer cette première journée, du rock, du folk des années 70, de la variété française et des compositions originales pour faire la fête. musee@virenormandie.fr +33 2 31 66 66 50

