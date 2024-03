Concert Playing With Machines du collectif Mille au Carré Jardin médiéval Égletons, samedi 1 juin 2024.

Concert Playing With Machines du collectif Mille au Carré Collectif Mille au carré Samedi 1 juin, 18h30 Jardin médiéval Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T18:30:00+02:00 – 2024-06-01T19:30:00+02:00

Fin : 2024-06-01T18:30:00+02:00 – 2024-06-01T19:30:00+02:00

Collectif Mille au carré

Concert Playing With Machines

Ce groupe de musique électronique est composé de trois musiciens et d’un orchestre d’instruments de musique motorisés, Ork.1. Évoluant dans un style narratif qualifié par ses créateurs de « machine-ambient », favorisé par le timbre et l’aspect visuel des instruments, Playing with Machines est une exploration d’influences remontant jusqu’à l’origine de la musique électronique. Les concerts sont souvent accompagnés d’un temps d’échange avec le public afin d’expliquer les enjeux de cette formation.

Jardin médiéval 2 avenue d’Orluc 19300 Égletons Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 05 55 93 29 66 http://www.cdma-egletons.fr Le jardin est un lieu incontournable au Moyen Âge tant pour les profanes que les religieux. Il permet de se nourrir, de se soigner, de rêver, de faire la cour en musique et de se recueillir. Jardin clos de forme rectangulaire, il s’inspire des jardins des cloîtres. Il est divisé en espaces réguliers délimités par des treillages et des ouvrages de bois : l’herbularius (jardin des plantes), l’hortus (potager), le pomarius (verger) et le jardin d’agrément.

©milleaucarré