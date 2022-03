Concert – Plastron Musée d’Histoire de la Vie Quotidienne, 14 mai 2022, Petit-Caux.

Concert – Plastron

Musée d’Histoire de la Vie Quotidienne, le samedi 14 mai à 21:00

Le groupe Plastron est né d’après une idée un peu folle de réunir des artistes issus d’univers et de cultures très différentes autour d’un projet musical commun… C’est dans l’ancienne raffinerie de Petit-Couronne, au milieu des cuves abandonnées, que les trois musiciens, Jeremy Vassout à la guitare et à la basse, Jean Mikaël Tallet à la batterie et Axel Salmona au violoncelle, se sont rencontrés pour le tournage d’un clip vidéo sur le célèbre morceau de Cream, « sunshine of your love ». Ces trois musiciens ont décidé de relever le défi de marier leurs esthétiques musicales, leurs identités sonores soit en réinterprétant des morceaux de Pink Floyd, J Barry… soit en jouant leurs propres compositions. Si la formule du « power trio » avec guitare, basse et batterie est un classique qui a fait ses preuves, faire cohabiter un violoncelliste plus habitué aux salons et à la musique de chambre avec un guitariste/bassiste et un batteur de rock, sort quelque peu des sentiers battus ! Le résultat est assez surprenant ! On peut entendre les influences de chacun des membres qui vont du blues, du rock progressif des années 70, du funk/rock fusion des années 90, du jazz et du classique. On découvre ainsi des mélodies que l’on pourrait attribuer à C. Debussy accompagnées de riffs rappelant les Red Hot ou Rage Against The Machine, certaines ambiances nous rappellent King Crimson… Contrairement à ce qu’on pourrait attendre d’un tel groupe, sa musique ne s’adresse pas (seulement!) à un public « d’initiés ». Les musiciens du groupe aiment provoquer des rencontres originales, jouer dans des lieux inédits ou la musique vivante n’a pas encore eu sa place. C’est ainsi qu’ils ont pu tourner des clips vidéo et donner des concerts, soit, avec des élèves dans un hangar de lycée technique au milieu des grues et des sacs de ciment ou encore, dans une église abandonnée, soit avec des détenus en prison… Remettre sans cesse en questions les codes et les coutumes, ne pas avoir peur de s’appuyer sur la culture des personnes rencontrées pour leur permettre de s’approprier la notre et, par là même, créer du lien entre les gens, les arts…

Gratuit – en plein air

Le groupe Plastron vous invite à un concert en plein air devant le Musée d’Histoire de la Vie Quotidienne

Musée d’Histoire de la Vie Quotidienne 3 rue de l’Ancienne Foire, Saint-Martin-en-Campagne, 76370 Petit-caux Petit-Caux Saint-Martin-en-Campagne Seine-Maritime



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T21:00:00 2022-05-14T22:00:00