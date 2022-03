Concert Plastic Age Arleuf, 9 avril 2022, Arleuf.

Concert Plastic Age Arleuf

2022-04-09 – 2022-04-09

Arleuf Nièvre Arleuf Nièvre

EUR 5 Concert Plastic Age. Avec plus de 160 concerts en France et à l’étranger, le trio mixte de Nevers (une fille/deux gars) mêlant énergie punk et harmonies vocales, est le groupe à suivre. Leurs deux albums ont été salués par la critique en France et ailleurs (Rolling Stone, Rock&Folk…) et leurs morceaux sont diffusés sur de nombreuses radios en Europe, aux USA ou encore en Australie. Mais c’est surtout sur scène que le groupe donne son meilleur avec des concerts enflammés, débordants de fraicheur et d’énergie. Plastic Age sur disque, c’est un mélange détonnant d’urgence punk et évidence pop, une rage froide et élégante, une voix et une grâce singulière. Des thèmes graves traités avec une vitalité et un instinct vital irrésistible. Sur scène, c’est un déferlement d’énergie ravageuse : C’est à 100 à l’heure et sans temps morts qu’ils abordent leurs sets, laissant le public assommé, pantelant et ravi devant autant de fraîcheur et de maîtrise. Vous ne vous remettrez pas de cette déferlante d »énergie brute mêlée à de subtiles compositions, un univers musical très riche. Et nos voisins anglo-saxons, pourtant longtemps rétifs, voire condescendants devant le rock d’ici, ne s’y trompent pas puisqu’ils les ont programmés pour une première tournée dans des clubs réputés et que leurs morceaux tournent déjà dans les play-lists de nombreuses radios d’outre-manche et d’ailleurs.

+33 3 86 78 84 66

Arleuf

dernière mise à jour : 2022-03-10 par