CONCERT : PLAISIR ROMANTIQUE Meslay-du-Maine, 15 mai 2022, Meslay-du-Maine.

CONCERT : PLAISIR ROMANTIQUE Lieu-dit Les Arcis Château des Arcis Meslay-du-Maine

2022-05-15 – 2022-05-15 Lieu-dit Les Arcis Château des Arcis

Meslay-du-Maine Mayenne Meslay-du-Maine

EUR 25.99 Eric ARTZ, piano – Eric COURREGES, violoncelle

R.SCHUMANN – Fantaisiestücke

G. FAURE et C. SAINT-SAENS – pièces de salon

J. BRAHMS – Sonate N°1 en Mi mineur

Un programme romantique où la passion se déchaine avec ces deux artistes au tempérament de feu.

Un grand moment de partage et d’exaltation avec le violoncelliste Eric COURREGES qui fait partie des violoncellistes les plus appréciés de sa génération et se produit sur les scènes de très nombreux pays.

Dans le cadre du festival gloriana concert “Plaisir Romantique” avec Eric ARTZ et Eric COURREGES au château des Arcis à Meslay-du-Maine.

musiqueauxchateaux@gmail.com +33 6 60 90 17 23 https://www.festivalgloriana.fr/

Eric ARTZ, piano – Eric COURREGES, violoncelle

R.SCHUMANN – Fantaisiestücke

G. FAURE et C. SAINT-SAENS – pièces de salon

J. BRAHMS – Sonate N°1 en Mi mineur

Un programme romantique où la passion se déchaine avec ces deux artistes au tempérament de feu.

Un grand moment de partage et d’exaltation avec le violoncelliste Eric COURREGES qui fait partie des violoncellistes les plus appréciés de sa génération et se produit sur les scènes de très nombreux pays.

Lieu-dit Les Arcis Château des Arcis Meslay-du-Maine

dernière mise à jour : 2022-03-23 par