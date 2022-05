CONCERT – PLACEBO, 10 novembre 2022, .

CONCERT – PLACEBO

2022-11-10 20:00:00 20:00:00 – 2022-11-10

En septembre dernier, Placebo partageait « Beautiful James », un nouveau single aussi provocateur que tendre qui annonçait l’arrivée imminente d’un nouvel album, 8 ans après « Loud Like Love ». Le mythique groupe anglais met aujourd’hui fin au suspens : « Never Let Me Go », son 8e album studio, sortira le 25 mars 2022.

Si Placebo a hâte que ce nouveau disque arrive jusqu’à vos oreilles, il est aussi impatient de retrouver la scène et annonce une tournée européenne avec 4 dates en France, dont une au Zénith de Nancy le 10 novembre 2022.

Dans la lenteur magnétique de la chanson « Surrounded By Spies » également dévoilée aujourd’hui, Brian Molko ne retient pas ses coups pour affronter l’érosion des libertés civiles. En tant que grands maîtres dans l’art de retranscrire la condition humaine depuis plus de 25 ans, la façon unique qu’a Placebo d’examiner à la fois les défauts et la beauté de celle-ci trouve un terrain fertile en 2021. En rampant hors de la pandémie dans un paysage d’intolérance, de division, de saturation technologique et d’éco-catastrophe imminente, leur voix s’est rarement sentie aussi importante pour le discours contemporain et aussi appropriée pour chanter ces histoires au monde.

+33 3 83 93 27 27 https://www.zenith-de-nancy.com/evenement/placebo/

