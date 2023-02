Concert Place Guillaume le Conquérant Eu Catégories d’Évènement: Eu

Seine-Maritime

Concert Place Guillaume le Conquérant, 5 mars 2023, Eu . Concert Collégiale Notre-Dame et Saint-Laurent O’Toole Place Guillaume le Conquérant Eu Seine-Maritime Place Guillaume le Conquérant Collégiale Notre-Dame et Saint-Laurent O’Toole

2023-03-05 17:30:00 – 2023-03-05

Place Guillaume le Conquérant Collégiale Notre-Dame et Saint-Laurent O’Toole

Eu

Seine-Maritime Concert avec un organiste russe du Conservatoire de Saint Petersbourg, actuellement titulaire de l’orgue de Lüdenscheid (Allemagne)…

Concert ayant le soutien du Rotary Club de Eu. Concert avec un organiste russe du Conservatoire de Saint Petersbourg, actuellement titulaire de l’orgue de Lüdenscheid (Allemagne)…

Concert ayant le soutien du Rotary Club de Eu. hmvb@me.fr +33 6 30 49 44 29 https://www.heuresmusicales.com/ Place Guillaume le Conquérant Collégiale Notre-Dame et Saint-Laurent O’Toole Eu

dernière mise à jour : 2023-02-13 par

Détails Catégories d’Évènement: Eu, Seine-Maritime Autres Lieu Eu Adresse Eu Seine-Maritime Place Guillaume le Conquérant Collégiale Notre-Dame et Saint-Laurent O'Toole Ville Eu lieuville Place Guillaume le Conquérant Collégiale Notre-Dame et Saint-Laurent O'Toole Eu Departement Seine-Maritime

Eu Eu Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/eu /

Concert Place Guillaume le Conquérant 2023-03-05 was last modified: by Concert Place Guillaume le Conquérant Eu 5 mars 2023 Collégiale Notre-Dame et Saint-Laurent O'Toole Place Guillaume le Conquérant Eu Seine-Maritime Place Guillaume le Conquérant Eu seine-maritime

Eu Seine-Maritime