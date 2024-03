Concert Salle Marcel Bouguen Plabennec, dimanche 10 mars 2024.

Organisé par Finistère Cancer Espoir. Le groupe Deom Dei de Plabennec proposera de la musique bretonne et du folk avec guitare, accordéon diatonique, violon, percussions, flûte irlandaise et chant musique à danser. En deuxième partie Ar Tri Men offrira des compositions personnelles qui racontent la vie maritime et locale, ainsi que des chants irlandais. .

Début : 2024-03-10 14:30:00

fin : 2024-03-10

Salle Marcel Bouguen Rue du Penquer

Plabennec 29860 Finistère Bretagne

