Concert – Pizzicatis – Orchestere à plectre Guilvinec, 30 avril 2022, Guilvinec.

Concert – Pizzicatis – Orchestere à plectre Rue Méjou Bihan Centre de Loisirs de la Culture Guilvinec

2022-04-30 – 2022-04-30 Rue Méjou Bihan Centre de Loisirs de la Culture

Guilvinec Finistère

Mandolines, mandoles, guitare et contrebasse.

L’ensemble Pizzicatis est un orchestre à plectre (OAP) et à cordes pincées, ayant pour vocation de jouer et de faire connaître le vaste répertoire existant pour ce type de formation (classique, moderne, traditionnel …) ainsi que des transcriptions.

La composition de l’orchestre se calque sur les orchestres à cordes frottées dont il diffère par le mode d’attaque et les sonorités. L’ensemble produit une impression sonore très originale et généralement appréciée.

L’ensemble Pizzicatis a été créé en 2005 par Louis Lautrec qui l’a dirigé jusqu’à 2012, depuis cette date il est dirigé par Cécile Duvot .

Ses objectifs sont de permettre à des musiciens amateurs et professionnels de jouer ensemble et de faire connaître ce type de formation. La programmation est aussi diverse qu’originale, notre but est de partager un moment musical agréable avec un public aussi large que possible.

+33 2 98 82 83 56

