Carolles Manche Carolles À l’invitation de la commune de Carolles, l’Eden Jazz clubb présente le trio du pianiste cubain Pity Cabrera. Une jam session animée par le batteur Jean-Marc Duménil suivra le show afro-cubain.

Pity Cabrera est un brillant soliste de l’école cubaine, diplômé du conservatoire Amadeo Roldan de la Havane et connu pour ses collaborations en sideman avec son compatriote Raul Paz.

Adoubé à ses débuts à Cuba par le maestro Chucho Valdés.

piroumanes@gmail.com +33 2 33 51 15 38 http://www.facebook.com/edenjazzclub

