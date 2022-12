CONCERT : PIT SAMPRASS + MIKE NOEGRAF + BEN LENO Parthenay, 11 février 2023, Parthenay .

CONCERT : PIT SAMPRASS + MIKE NOEGRAF + BEN LENO

15 Rue du Président Salvador Allende Parthenay Deux-Sèvres

2023-02-11 20:30:00 – 2023-02-11 23:59:00

Parthenay

Deux-Sèvres

PIT SAMPRASS

Vous l’avez déjà forcément vu en concert. Guitariste et chanteur, il a joué dans quasiment toutes les salles de France. De 1989 à 2018, il a été la voix et le frontman des Burning Heads, jusqu’à la décision de passer à autre chose. Page tournée donc et nouveau projet solo, à la guitare acoustique

MIKE NOEGRAF

Pendant plusieurs années, il a sillonné les routes, de Montréal à Moscou avec différentes formations de rock et de punk-rock dans lesquelles il officiait en tant que guitariste. Après de longues années à laisser mûrir l’idée, Mike se décide à prendre sa guitare acoustique en main pour se consacrer à un projet solo

BEN LENO

Ben Leno fait une échappée solitaire de son groupe folk punk We want sound où ils n’étaient déjà plus que deux…Il revisite ses plus grands tubes qui ne sont connus que de lui même pour un set.

+33 5 49 94 48 10 Salle Diff’art

Diff’art

Parthenay

dernière mise à jour : 2022-12-16 par