CONCERT PISTOUFLERIE Cassagnabère-Tournas Cassagnabère-Tournas Catégories d’évènement: Cassagnabère-Tournas

Haute-Garonne

CONCERT PISTOUFLERIE Cassagnabère-Tournas, 7 mai 2022, Cassagnabère-Tournas. CONCERT PISTOUFLERIE Le village LA PISTOUFLERIE Cassagnabère-Tournas

2022-05-07 21:30:00 – 2022-05-07 23:00:00 Le village LA PISTOUFLERIE

Cassagnabère-Tournas Haute-Garonne Cassagnabère-Tournas 6 6 EUR Samba do Brasil, comme à la maison ! Bate Coraçâo, c’est un “cœur qui bat” pour enchanter les amateurs de samba. Dans la tradition populaire brésilienne, le pagode est le rassemblement des voisins, qui entonnent toute la nuit des chants très puissants avec le pouvoir magique de recharger les batteries à 120 %.

Comme c’est une musique qui guérit tout, elle rend vite addict.. Bate Coraçâo – Samba lapistouflerie@gmail.com Samba do Brasil, comme à la maison ! Bate Coraçâo, c’est un “cœur qui bat” pour enchanter les amateurs de samba. Dans la tradition populaire brésilienne, le pagode est le rassemblement des voisins, qui entonnent toute la nuit des chants très puissants avec le pouvoir magique de recharger les batteries à 120 %.

Comme c’est une musique qui guérit tout, elle rend vite addict.. Bate Coraçâo

Le village LA PISTOUFLERIE Cassagnabère-Tournas

dernière mise à jour : 2022-05-02 par

Détails Catégories d’évènement: Cassagnabère-Tournas, Haute-Garonne Autres Lieu Cassagnabère-Tournas Adresse Le village LA PISTOUFLERIE Ville Cassagnabère-Tournas lieuville Le village LA PISTOUFLERIE Cassagnabère-Tournas Departement Haute-Garonne

CONCERT PISTOUFLERIE Cassagnabère-Tournas 2022-05-07 was last modified: by CONCERT PISTOUFLERIE Cassagnabère-Tournas Cassagnabère-Tournas 7 mai 2022 Cassagnabère-Tournas Haute-Garonne

Cassagnabère-Tournas Haute-Garonne