Concert Pipit Farlouse et Le Mange Bal 173A, Rue du Pont Vieux, Couiza (11) Couiza, jeudi 9 mai 2024.

Concert Pipit Farlouse et Le Mange Bal avec Le Mange Bal et Pipit Farlouse Jeudi 9 mai, 20h30 173A, Rue du Pont Vieux, Couiza (11) 15 € / 11 € Gratuit – de 16 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-09T20:30:00+02:00 – 2024-05-10T00:30:00+02:00

Fin : 2024-05-09T20:30:00+02:00 – 2024-05-10T00:30:00+02:00

PIPIT FARLOUSE

Trio ariégeois formé par Lisa (trompette, clarinette, chant), Agathe (accordéon, chant) et Sylvain (batterie), Pipit Farlouse est aussi le nom d’un petit oiseau migrateur. Comme lui, ils entonnent joyeusement les airs d’ici et d’ailleurs et vous partagent avec un plaisir contagieux leur musique vivifiante.

LE MANGE BAL

Le Mange Bal est un duo montreuillois composé de Théodore (accordéon, clavier, machines électroniques) et de Nils (clarinette). Ils puisent dans les répertoires des musiques du monde et des bals folks, et modernisent les airs d’Antan à la sauce électro.

173A, Rue du Pont Vieux, 11190 Couiza, France

