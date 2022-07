Concert : Pink Miami Les Allues Les Allues Catégories d’évènement: Les Allues

Savoie

Concert : Pink Miami Les Allues, 12 juillet 2022, Les Allues. Concert : Pink Miami

Méribel Centre Plateau de la Chaudanne Les Allues Savoie Plateau de la Chaudanne Méribel Centre

2022-07-12 17:00:00 17:00:00 – 2022-07-12 18:30:00 18:30:00

Plateau de la Chaudanne Méribel Centre

Les Allues

Savoie Pink Miami vous replongera en plein dans les années 90 avec du Queen, King of Leon en passant par Michael Jackson, The Arctic Monkeys, The Killers et plus encore! Venez nombreux ! Plateau de la Chaudanne Méribel Centre Les Allues

dernière mise à jour : 2022-06-30 par

Détails Catégories d’évènement: Les Allues, Savoie Autres Lieu Les Allues Adresse Les Allues Savoie Plateau de la Chaudanne Méribel Centre Ville Les Allues lieuville Plateau de la Chaudanne Méribel Centre Les Allues Departement Savoie

Les Allues Les Allues Savoie https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/les-allues/

Concert : Pink Miami Les Allues 2022-07-12 was last modified: by Concert : Pink Miami Les Allues Les Allues 12 juillet 2022 Méribel Centre Plateau de la Chaudanne Les Allues Savoie

Les Allues Savoie