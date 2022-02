Concert – Pink Frog Hornoy-le-Bourg, 20 mai 2022, Hornoy-le-Bourg.

Concert – Pink Frog Hornoy-le-Bourg

2022-05-20 20:30:00 – 2022-05-20

Hornoy-le-Bourg Somme Hornoy-le-Bourg

Pink Frog est un cover band français passionné par l’oeuvre du mythique groupe

britannique Pink Floyd, auquel il rend hommage à travers un large répertoire de reprises.

Ce groupe rock amiénois est composé de 5 musiciens d’expérience, passionnés par

la musique de Pink Floyd et l’univers qu’elle évoque. L’objectif de la formation est de restituer le plus

fidèlement possible pour le public venu l’écouter, le son, l’esprit et l’émotion des plus grands standards du groupe anglais en puisant dans le répertoire floydien de 1967 à 1979, depuis « The Piper at the Gates of Dawn » jusqu’à « The Wall ».

Tout public, durée 2h.

Pink Frog est un cover band français passionné par l’oeuvre du mythique groupe

britannique Pink Floyd, auquel il rend hommage à travers un large répertoire de reprises.

Ce groupe rock amiénois est composé de 5 musiciens d’expérience, passionnés par

la musique de Pink Floyd et l’univers qu’elle évoque. L’objectif de la formation est de restituer le plus

fidèlement possible pour le public venu l’écouter, le son, l’esprit et l’émotion des plus grands standards du groupe anglais en puisant dans le répertoire floydien de 1967 à 1979, depuis « The Piper at the Gates of Dawn » jusqu’à « The Wall ».

Tout public, durée 2h.

culture@cc2so.fr +33 3 22 90 19 65 https://yurplan.com/

Pink Frog est un cover band français passionné par l’oeuvre du mythique groupe

britannique Pink Floyd, auquel il rend hommage à travers un large répertoire de reprises.

Ce groupe rock amiénois est composé de 5 musiciens d’expérience, passionnés par

la musique de Pink Floyd et l’univers qu’elle évoque. L’objectif de la formation est de restituer le plus

fidèlement possible pour le public venu l’écouter, le son, l’esprit et l’émotion des plus grands standards du groupe anglais en puisant dans le répertoire floydien de 1967 à 1979, depuis « The Piper at the Gates of Dawn » jusqu’à « The Wall ».

Tout public, durée 2h.

Pink Frog

Hornoy-le-Bourg

dernière mise à jour : 2022-02-02 par