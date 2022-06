Concert: Pig Flight, 24 septembre 2022, .

Concert: Pig Flight



2022-09-24 – 2022-09-24

EUR 27 C’est à un véritable opéra rock, une étonnante synthèse entre concert, mise en scène, vidéos, chorégraphies et jeux de lumières que sont conviés les spectateurs pour participer à la construction symbolique du « mur ».

L’histoire du rockeur Pink, enfermé entre une mère castratrice et une femme adultère, rongé par la mort d’un père tombé au combat lors de la Seconde Guerre Mondiale et hanté par des aspirations paranoïaques, retrace les fragments de vie des légendaires Roger Waters et Syd Barret.

Entre star du rock et paumé décadent, l’anti-héros Pink saura-t-il regarder la vérité en face ?

PIG FLIGHT propose un spectacle complexe et vertigineux nous entraînant dans les profondeurs de l’âme humaine »

C’est à un véritable opéra rock, une étonnante synthèse entre concert, mise en scène, vidéos, chorégraphies et jeux de lumières que sont conviés les spectateurs pour participer à la construction symbolique du « mur ».

L’histoire du rockeur Pink, enfermé entre une mère castratrice et une femme adultère, rongé par la mort d’un père tombé au combat lors de la Seconde Guerre Mondiale et hanté par des aspirations paranoïaques, retrace les fragments de vie des légendaires Roger Waters et Syd Barret.

Entre star du rock et paumé décadent, l’anti-héros Pink saura-t-il regarder la vérité en face ?

PIG FLIGHT propose un spectacle complexe et vertigineux nous entraînant dans les profondeurs de l’âme humaine »

C’est à un véritable opéra rock, une étonnante synthèse entre concert, mise en scène, vidéos, chorégraphies et jeux de lumières que sont conviés les spectateurs pour participer à la construction symbolique du « mur ».

L’histoire du rockeur Pink, enfermé entre une mère castratrice et une femme adultère, rongé par la mort d’un père tombé au combat lors de la Seconde Guerre Mondiale et hanté par des aspirations paranoïaques, retrace les fragments de vie des légendaires Roger Waters et Syd Barret.

Entre star du rock et paumé décadent, l’anti-héros Pink saura-t-il regarder la vérité en face ?

PIG FLIGHT propose un spectacle complexe et vertigineux nous entraînant dans les profondeurs de l’âme humaine »

Pig Flight

dernière mise à jour : 2022-06-28 par