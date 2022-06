Concert Pierres Lyriques – musique et art lyrique Oloron-Sainte-Marie Oloron-Sainte-Marie Catégories d’évènement: Oloron-Sainte-Marie

Pyrénées-Atlantiques

Concert Pierres Lyriques – musique et art lyrique Oloron-Sainte-Marie, 13 août 2022, Oloron-Sainte-Marie. Concert Pierres Lyriques – musique et art lyrique

Cathédrale Sainte-Marie Place de la Cathédrale Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques Place de la Cathédrale Cathédrale Sainte-Marie

2022-08-13 – 2022-08-13

Place de la Cathédrale Cathédrale Sainte-Marie

Oloron-Sainte-Marie

Pyrénées-Atlantiques 10 10 EUR L’association Pierres Lyriques en Béarn des Gaves donne une représentation de « L’enfance du Christ » de Berlioz, trilogie sacrée. L’association Pierres Lyriques en Béarn des Gaves donne une représentation de « L’enfance du Christ » de Berlioz, trilogie sacrée. L’association Pierres Lyriques en Béarn des Gaves donne une représentation de « L’enfance du Christ » de Berlioz, trilogie sacrée. Association des Pierres Lyriques

Place de la Cathédrale Cathédrale Sainte-Marie Oloron-Sainte-Marie

dernière mise à jour : 2022-06-16 par

Détails Catégories d’évènement: Oloron-Sainte-Marie, Pyrénées-Atlantiques Other Lieu Oloron-Sainte-Marie Adresse Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques Place de la Cathédrale Cathédrale Sainte-Marie Ville Oloron-Sainte-Marie lieuville Place de la Cathédrale Cathédrale Sainte-Marie Oloron-Sainte-Marie Departement Pyrénées-Atlantiques

Concert Pierres Lyriques – musique et art lyrique Oloron-Sainte-Marie 2022-08-13 was last modified: by Concert Pierres Lyriques – musique et art lyrique Oloron-Sainte-Marie Oloron-Sainte-Marie 13 août 2022 Cathédrale Sainte-Marie Place de la Cathédrale Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques