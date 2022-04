Concert Pierres en Lumières Saint-Aubin-sur-Mer, 21 mai 2022, Saint-Aubin-sur-Mer.

Concert Pierres en Lumières Saint-Aubin-sur-Mer

2022-05-21 – 2022-05-21

Saint-Aubin-sur-Mer Seine-Maritime

César Velev et Marius Samoreau à la guitare vous proposent une rêverie musicale dans l’église.

Pour ce concert placé sous le signe de la lumière et du patrimoine, César Velev a invité Marius Samoreau. Né en 1998 dans le Morbihan, il débute la guitare classique à l’âge de 6 ans. Il explore un répertoire riche et varié allant de la guitare classique aux musiques latines en passant par le jazz et les musiques amplifiées.

Marius est aujourd’hui étudiant de Mauricio Díaz Álvarez.

A 20h30 à l’église.

