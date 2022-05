Concert : Pierres en Lumière

Concert : Pierres en Lumière, 20 mai 2022, . Concert : Pierres en Lumière

2022-05-20 – 2022-05-20 Dans le cadre de Pierres en lumière et de la mise en valeur de l’église St Vigor de Colleville-Montgomery, la chorale de Ouistreham vous emportera à travers son répertoire pour un voyage en musique, le temps d’une soirée. Dans le cadre de Pierres en lumière et de la mise en valeur de l’église St Vigor de Colleville-Montgomery, la chorale de Ouistreham vous emportera à travers son répertoire pour un voyage en musique, le temps d’une… Dans le cadre de Pierres en lumière et de la mise en valeur de l’église St Vigor de Colleville-Montgomery, la chorale de Ouistreham vous emportera à travers son répertoire pour un voyage en musique, le temps d’une soirée. dernière mise à jour : 2022-05-13 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville