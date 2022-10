Concert Pierre Perret Gien Gien Catégories d’évènement: Gien

Loiret 48 EUR 48 Avant d’être trop « viocque », il reprend la route pour ses « ADIEUX PROVISOIRES » ! 85 ans au compteur, plus de 60 ans sur scène, Pierre Perret n’a rien perdu de sa verve ! L’engagement toujours à la boutonnière et l’humour comme frontière, le tout savamment orchestré par la maîtrise du mot qu’on lui connaît.

Pierre Perret c’est aussi : 61 ans de carrière, 60ème album dans les bacs, plus de 40 millions d’albums vendus, 500 chansons écrites, 38 écoles à son nom ainsi que 2 rues. Pierre Perret présente un récital de 1h45 avec ses plus grands succès accompagné sur scène par 5 musiciens.

Des adieux provisoires à ne pas manquer.

Pout toute information sur le concert salle Cuiry à Gien , contacter Camille de la société Tandem Events Concert TOUR : MES ADIEUX PROVISOIRES de Pierre Perret

