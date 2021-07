Concert – Pierre-Louis Le Roux Hermanville-sur-Mer, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, Hermanville-sur-Mer.

Concert – Pierre-Louis Le Roux 2021-07-04 – 2021-07-04

Hermanville-sur-Mer Calvados

Venez assister à un récital de piano par Pierre-Louis Le Roux, lauréat du concours Claude Kahn et du concours musical international des jeunes talents en Normandie.

Il jouera des œuvres de Mozart, Mendelssohn et Schumann.

Réservations : musiqueenecrin@gmail.com ou par texto au 06 31 25 94 71.

Bien préciser dans votre message : le nombre de places souhaitées, le concert choisi (en précisant la date) et votre adresse mail (si texto).

musiqueenecrin@gmail.com +33 6 31 25 94 71

