Voreppe Voreppe Isère, Voreppe Concert Pierre Lemarchal au profit de l’association Grégory Lemarchal Voreppe Voreppe Catégories d’évènement: Isère

Voreppe

Concert Pierre Lemarchal au profit de l’association Grégory Lemarchal Voreppe, 22 octobre 2021, Voreppe. Concert Pierre Lemarchal au profit de l’association Grégory Lemarchal 2021-10-22 20:00:00 20:00:00 – 2021-10-22 22:30:00 22:30:00 Salle de l’Arrosoir 519 rue de Nardan

Voreppe Isère Voreppe Isère EUR 15 15 Concert au profit de l’association “Grégory Lemarchal” en soutien à la recherche contre la mucoviscidose.

Organisé par les jeunes élus du Conseil Municipal des Enfants. christine.galle@ville-voreppe.fr +33 4 76 50 47 63 https://www.voreppe.fr/ dernière mise à jour : 2021-10-15 par Office de Tourisme du Pays Voironnais

Détails Catégories d’évènement: Isère, Voreppe Autres Lieu Voreppe Adresse Salle de l'Arrosoir 519 rue de Nardan Ville Voreppe lieuville 45.29123#5.6354