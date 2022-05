Concert “Pierre et le loup” Saint-Renan Saint-Renan Catégories d’évènement: Finistère

Saint-Renan

Concert “Pierre et le loup” Saint-Renan, 14 mai 2022, Saint-Renan. Concert “Pierre et le loup” Salle Amphi, Espace culturel Place Guyader Saint-Renan

2022-05-14 16:30:00 – 2022-05-14 17:30:00 Salle Amphi, Espace culturel Place Guyader

L'orchestre de l'université de Brest vient interpréter le célèbre conte musical de Prokofief. Idéal pour une découverte en famille (à partir de 6 ans).

tiargeriou@saint-renan.fr
+33 2 98 32 30 20
https://mediatheque.saint-renan.fr/

