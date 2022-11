Concert : Pierre et le loup Paimpol Paimpol Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Paimpol

Concert : Pierre et le loup Paimpol, 11 décembre 2022, Paimpol. Concert : Pierre et le loup

1 Rue de Beauport Eglise de Kerity Paimpol Côtes-d’Armor Eglise de Kerity 1 Rue de Beauport

2022-12-11 17:00:00 – 2022-12-11 19:00:00

Eglise de Kerity 1 Rue de Beauport

Paimpol

Côtes-d’Armor Paimpol A l’occasion de son 25ème anniversaire, l’OUB vient à Paimpol pour donner ce chef d’œuvre de Serge Prokofiev, Pierre et le loup. Comme il s’agit avant tout d’un concert de Noël, il commencera par une oeuvre bien connue attribuée à Leopold Mozart (le père de Wolfgang) appelée La Symphonie des jouets. http://www.apac22.fr/ Eglise de Kerity 1 Rue de Beauport Paimpol

dernière mise à jour : 2022-11-22 par Office de tourisme de Guingamp – Baie de Paimpol

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Paimpol Autres Lieu Paimpol Adresse Paimpol Côtes-d'Armor Office de tourisme de Guingamp - Baie de Paimpol Eglise de Kerity 1 Rue de Beauport Ville Paimpol lieuville Eglise de Kerity 1 Rue de Beauport Paimpol Departement Côtes-d'Armor

Paimpol Paimpol Côtes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paimpol/

Concert : Pierre et le loup Paimpol 2022-12-11 was last modified: by Concert : Pierre et le loup Paimpol Paimpol 11 décembre 2022 1 Rue de Beauport Eglise de Kerity Paimpol Côtes-d'Armor Office de tourisme de Guingamp - Baie de Paimpol Ctes-d'Armor paimpol

Paimpol Côtes-d'Armor