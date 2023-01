CONCERT | PIERRE-EMMANUEL GILLET + ADHARA Belleville-sur-Meuse Belleville-sur-Meuse Catégories d’Évènement: Belleville-sur-Meuse

Meuse

CONCERT | PIERRE-EMMANUEL GILLET + ADHARA Belleville-sur-Meuse, 3 juin 2023, Belleville-sur-Meuse . CONCERT | PIERRE-EMMANUEL GILLET + ADHARA 2 Place André Maginot Belleville-sur-Meuse Meuse

2023-06-03 21:00:00 21:00:00 – 2023-06-03 23:30:00 23:30:00 Belleville-sur-Meuse

Meuse CONCERT| SCÈNE LOCALE Grande Salle – 21h C’est une musique plus douce et intimiste que Pierre-Emmanuel Gillet a voulu explorer au travers de textes parfois sombres mais finalement optimistes dans son premier album solo « The Silence of Winter ». Adhara groupe de Trip-Hop/ Indie-Pop originaire de Meuse propose un répertoire allant du rock au reggae. © Laurent Nembrini Cabagnol, Contre Courant MJC

Belleville-sur-Meuse

dernière mise à jour : 2023-01-13 par

Détails Catégories d’Évènement: Belleville-sur-Meuse, Meuse Autres Lieu Belleville-sur-Meuse Adresse 2 Place André Maginot Belleville-sur-Meuse Meuse Ville Belleville-sur-Meuse lieuville Belleville-sur-Meuse Departement Meuse

Belleville-sur-Meuse Belleville-sur-Meuse Meuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/belleville-sur-meuse/

CONCERT | PIERRE-EMMANUEL GILLET + ADHARA Belleville-sur-Meuse 2023-06-03 was last modified: by CONCERT | PIERRE-EMMANUEL GILLET + ADHARA Belleville-sur-Meuse Belleville-sur-Meuse 3 juin 2023 2 Place André Maginot Belleville-sur-Meuse Meuse Belleville-sur-Meuse Meuse

Belleville-sur-Meuse Meuse