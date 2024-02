Concert Pierre de Bethmann Trio Salon de Musique Salon-de-Provence, mardi 13 février 2024.

Et c’est un nouvel alliage piano guitare contrebasse, s’organisant autour d’un son résolument différent, qui entrait en studio au cours de l’été 2022 afin de poursuivre la série des Essais sous une autre approche.

20h Première Partie Atelier Jazz de l’IMFP dirigé par Michel Zenino

Elias Borg Batterie

Matis Cesaroni Contrebasse

Clément Vidal Naquet Piano

Samy Ben Malek Guitare

Maya Calvet Bette Chant

Oona Guino Chant



Restauration possible avec Made in Pasta

Food truck de pâtes fraîches artisanales et spécialités italiennes, Cuisine 100% MAISON

Info et Résa au 06 63 73 94 65



21h Pierre de Bethmann trio

Toujours féru de standards issus de multiples traditions musicales, toujours profondément attaché à l’idée d’en proposer une idée originale autant que profondément travaillée au fil des concerts, le trio se transforme ainsi par la personnalité exceptionnelle du guitariste Nelson Veras, proposant toute la finesse de son jeu au tandem préalablement formé par le pianiste et le contrebassiste.



Essais / Volume 5 cover



Pierre de Bethmann piano

Nelson Veras guitare

Sylvain Romano contrebasse EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-13 20:00:00

fin : 2024-02-13 22:30:00

Salon de Musique 95, Avenue Raoul Francou

Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur salondemusique@imfp.fr

