CONCERT – PIERRE BOURNE, 29 juin 2022, .

CONCERT – PIERRE BOURNE

2022-06-29 – 2022-06-29

Couteau Suisse made in US, Pierre Bourne sait tout faire et il le fait bien ! Il le démontre encore une fois au travers de ses nouvelles productions.

Producteur, rappeur, DJ, ingénieur son, parolier…. il est connu pour avoir produit les titres Magnolia de Playboi Carti , et Gummo de 6ix9ine, numéro 12 des charts américains. Après la sortie de Magnolia, la patte musicale de Bourne traduite dans la phrase « Yo Pi’erre, wanna come out here ? » est devenue un phénomène viral, mettant en lumière Bourne et ses talents de producteur. Le rappeur, originaire de Caroline de Sud, a ainsi accidentellement crée le son d’une génération.

Pierre annonce une tournée exclusive l’été prochain. Il prévoit d’apporter de l’énergie à ses fans à travers le monde comme jamais auparavant.

Sur réservation

+33 4 34 43 09 60 https://www.tropisme.coop/agenda/pierre_bourne

