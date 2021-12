Concert – Pièces à pédale Théâtre des Lices, 29 janvier 2022, Albi.

Concert – Pièces à pédale

Théâtre des Lices, le samedi 29 janvier 2022 à 18:30

**Pièces à pédale** Alessandro BOSETTI : composition Charles BASCOU : assistant musical Gareth DAVIS : clarinettes Anne GILLOT : flûte à bec, flûte basse Paetzold Vincent LHERMET : accordéon Assia MAHBOUBI, Guilhem JABER, Claude MARTINEZ, Aymeric STAMM, Loig JEZEQUEL, Marianne BESSEMOULIN : chercheurs (Laboratoire de mathématiques Jean-Leray et LS2N, université de Nantes) Alessandro Bosetti aime explorer les paradoxes du rapport entre langues naturelles et musique ; et réserve une attention toute particulière à la voix « quotidienne ». La plupart de ses œuvres pour ensembles vocaux et instrumentaux, ainsi que de nombreuses pièces expérimentales pour la radio, s’inspirent de conversations, d’entretiens, de jeux de traduction et de malentendus. Suite à une rencontre avec des chercheurs, Alessandro Bosetti formalise en langage logique et mathématique, les systèmes de règles et d’interactions qui animent ses partitions et ses compositions. La série de pièces qu’il présente lors de la Semaine du Son ont en commun de s’intéresser au dédoublement de la voix et d’utiliser un dispositif électro-acoustique simple et réduit à l’essentiel : la pédale. De la complexité naît la simplicité. Les Pièces à pédale, c’est simple pour qui aime le son de la vie, les histoires sans queue ni tête, les bavardages surpris dans la rue, le monde appréhendé comme un espace polyphonique ! Dans le cadre de la Semaine du Son : [[https://www.gmea.net/semaine-du-son/le-son-des-langues](https://www.gmea.net/semaine-du-son/le-son-des-langues)](https://www.gmea.net/semaine-du-son/le-son-des-langues)

Gratuit

D’Alessandro Bosetti / Dans le cadre de la Semaine du Son

Théâtre des Lices Passage Rabelais, 81000 Albi Albi Tarn



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-29T18:30:00 2022-01-29T20:00:00