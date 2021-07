Courtenay Pôle culturel de Courtenay Courtenay Concert Pick up Pôle culturel de Courtenay Courtenay Catégorie d’évènement: Courtenay

Pôle culturel de Courtenay, le jeudi 15 juillet à 19:00

Durée : 1h Tout public, gratuit Le pianiste Jean-Christophe Cholet revisite à travers son projet « Pick Up » un certain nombre de pièces variées, de la chanson française à la variété internationale, en passant par les musiques de films ou standards de jazz. Le programme se plaît à résonner à travers des arrangements, variations et autres cabotages improvisés. En s’appuyant sur ces titres, Jean-Christophe Cholet propose durant 1h de dialoguer avec le public pour faire découvrir la composition, l’improvisation et les rouages de la musique à travers les chansons françaises et les musiques d’ailleurs. Il sera pour l’occasion accompagné du saxophoniste Matthieu Donarier et du contrebassiste Arnaud Cuisinier. Cette « conférence-concert » se veut interactive et sera constituée de temps musicaux Concert Pick up Pôle culturel de Courtenay 25 Place Honoré Combe, Courtenay Courtenay

