CONCERT PIAZOLLA PORTRAIT espace culturel de Bondues, 30 avril 2022, Bondues.

CONCERT PIAZOLLA PORTRAIT

espace culturel de Bondues, le samedi 30 avril à 20:30

Ce concert est donc un hommage fidèle, mais aussi suggestif et personnalisé, au génial compositeur argentin. Si les cinq musiciens usent de tout leur talent pour interpréter avec passion et respect l’œuvre du maître argentin, ils apportent aussi leur propres esthétiques et fusionnent instruments traditionnels et électroniques. Tangos et Milongas sont mis en phase avec notre époque dans un moment musical magique et intemporel. Violon : Sara Cesano Accordéon, claviers : Davide Borra Guitare, voix : Mattia Floris Contrebasse, percussions : Alberto Santoru Guitare : Denni Bertone

12 ou 10 euros

Rencontre du groupe Magasin du Café et de la jeune violoniste prodige Sara Casano autour du répertoire de leur idole commune : Astor Piazolla

espace culturel de Bondues 3, rue René d’Hespel Bondues Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-30T20:30:00 2022-04-30T21:45:00