Concert piano : Xavier Duprat Eymet, 28 avril 2022, Eymet.

Concert piano : Xavier Duprat Dan Martin’s Café Américain 29 Place Gambetta Eymet

2022-04-28 18:00:00 – 2022-04-28 22:00:00 Dan Martin’s Café Américain 29 Place Gambetta

Eymet Dordogne

Xavier DUPRAT est un pianiste de jazz inspiré et sensible. Il s’approprie avec beaucoup de grâce et d’émotion les grands standards de Jazz ainsi que les compositions de Michael Jackson, Nougaro, les Beatles, Billy Joël et Earth Wind and Fire…entre autres ! Venez tomber sous le charme…

+33 5 53 63 36 73

Dan Martin’s

Dan Martin’s Café Américain 29 Place Gambetta Eymet

